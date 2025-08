Dopo una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cagliari, la polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due minorenni.

Il provvedimento si inserisce in un contesto investigativo già sfociato, lo scorso 30 giugno, nell’esecuzione di misure cautelari nei confronti di tre maggiorenni, tutti indagati per gravi episodi di violenza verificatisi la notte del 9 marzo 2025 nel cuore della città.

I minori, in concorso con i maggiorenni, sono ritenuti responsabili di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento. In particolare, il gruppo ha aggredito un giovane nella centrale piazza Sant’Eulalia con calci, pugni e un manganello telescopico, sottraendogli una collanina d’oro e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Poco dopo, lo stesso gruppo si è reso protagonista di un’altra violenta aggressione ai danni di due clienti di un locale in via Barcellona, causando lesioni e gravi danni agli arredi del locale.

Determinante è stata l’opera investigativa svolta dalla Polizia di Stato: grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, all’ascolto delle vittime e dei testimoni e ai successivi riconoscimenti fotografici, sono stati raccolti gravi elementi di responsabilità a carico degli autori.