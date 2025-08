Si è svolta ieri un’assemblea molto partecipata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, promossa da USB Sanità e dalle proprie Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Durante questo incontro, sono emerse gravi criticità assistenziali che affliggono la struttura e mettono a rischio la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti. Durante l’assemblea sono state sollevate anche altre problematiche urgenti, come la mancanza del buono pasto, l’assenza di procedure di mobilità aziendale e la verticalizzazione nelle aree professionali. Tematiche che non possono più essere rimandate. L’assemblea ha concluso all’unisono sulla necessità di portare queste questioni all’attenzione dei livelli istituzionali competenti per trovare soluzioni immediate.

In risposta a questa situazione insostenibile, USB Sanità ha proclamato lo stato di agitazione al quale però non ha aderito RSU.A precisarlo è il coordinatore RSU Irene Angelini in una nota: “In qualità di Coordinatore della RSU di AOU Cagliari smentisco che l’assemblea da me coordinata abbia aderito allo stato di agitazione. L’azione sindacale rivendicata da Angioni è da intendersi solo ed esclusivamente del sindacato USB Sanità. L’RSU Aziendale ha affrontato e deciso coralmente di intraprendere un percorso di rivendicazione delle stesse tematiche con la richiesta di un confronto con i vertici aziendali e stiamo infatti attendendo la convocazione di una seduta di contrattazione”, spiega Angelini.“Solo successivamente e sulla base di quanto emergerà sulle direttive aziendali decideremo quale sarà l’atteggiamento di questa RSU. L’assemblea a cui fa riferimento il Sig. Angioni non è l’assemblea RSU ma una riunione indetta dal sindacato da lui rappresentato USB Sanità con i lavoratori a seguito della quale hanno deciso per lo stato di agitazione. Quanto da me riferito è verificabile nei verbali delle riunioni della RSU. Questa precisione, ritenuta doverosa, vuole sottolineare che solo quanto è deciso coralmente e nel rispetto di ogni singola opinione dei rappresentanti della RSU, acronimo di Relazioni Sindacali Unite, deve essere citata come propria della RSU, il resto è di appartenenza della singola sigla che la promuove.”