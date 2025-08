Altalene e dondoli ko, distrutte senza motivo da ignoti. L’ira del sindaco: “Perchè questi delinquenti hanno necessità di distruggere, quale piacere ne traggono da tutto questo?”

Era un punto di ritrovo per i bimbi del paese che si davano appuntamento per giocare tutti insieme. Ora solo sbarre inutilizzabili e uno spazio, al centro del paese, nuovamente sguarnito per i piccoli cittadini.

“Chi ne subisce un danno sono loro i nostri bambini, privati dei loro giochi e dei loro spazi. Non trovo altre parole, solo tanta rabbia” comunica Andrea Floris.

Non una novità, purtroppo, infatti già da tempo i residenti segnalano atti di vandalismo contro il bene pubblico e ora chiedono un intervento mirato da parte delle istituzioni al fine di frenare il problema: “Non si sa come definire queste persone che non hanno rispetto di niente e nessuno. Forse bisognerebbe attivare più controlli e multe salate a chi viene identificato”.