A Cagliari un ragazzo è stato investito sulle strisce pedonali in via Po: trasportato in ospedale, sul posto è intervenuta una ambulanza e la polizia municipale. Il fatto è avvenuto questa sera, il giovane, dalle prime informazioni disponibili, pare stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da una macchina in corsa, direzione Sant’Avendrace.

Scarsa l’illuminazione in tutta la strada, si riaccende la preoccupazione, soprattutto durante le ore serali, che evidenziano il pericolo soprattutto per i pedoni che devono attraversare da una parte all’altra della strada. Non solo: tutto il percorso pedonale è poco illuminato, soprattutto quello che conduce verso il centro commerciale. Una problematica non indifferente segnalata già da tempo dai residenti e frequentatori della zona. Il ragazzo è stato trasportato al Brotzu in codice giallo.