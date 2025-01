Una comunità che piange per una famiglia che non trova pace. Oggi, nella chiesa di Sant’Andrea, si sono svolti i funerali di Silvia Più, la mamma di Anna Laura Pilia, annegata lo scorso agosto nelle acque di Arbatax. Silvia, dipendente ASL, era molto amata è conosciuta e se ne è andata improvvisamente a soli 47 anni. Solo pochi mesi fa l’estremo saluto alla piccola di Tortolì appassionata di vela, lo sport che tanto amava e stava praticando quel terribile giorno. Ora, un altro immenso dolore per papà Bruno è il figlio Gianluca, circondati da una grandissima folla di amici, parenti e colleghi in questa giornata così tremenda. Come richiesto dal Comune, in questa giornata di dolore ogni attività di festa si è fermata in segno di vicinanza e rispetto della famiglia Pilia.