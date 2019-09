Cagliari, abusava di un ragazzino durante le ripetizioni: invalido condannato a 4 anni di reclusione

Quattro anni di carcere. Stamattina la Corte di Appello di Cagliari ha conferma della sentenza di primo grado emessa a novembre 2018 dal Gip di Cagliari contro Santino Casula di 61 anni, invalido non deambulante, per violenza ed abusi su minore. L’uomo, ex maestro elementare, condannato a 4 anni e 6 mesi, si trova ai domiciliari. Secondo i giudici ha approfittato del fatto che il ragazzo (tutelato nel procedimento dall’avvocato Gianfranco Piscitelli), all’epoca dodicenne, gli era stato affidato per seguirlo nei compiti scolastici. I fatti risalgono al 2017.