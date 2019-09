Drammatico incidente sulla 387, grave un motociclista a San Vito: in codice rosso al Brotzu. Lo schianto è avvenuto nel Sarrabus nel primo pomeriggio di oggi, la zona dell’incidente è quella di S’Arcu S’Arena. Si tratta di un turista tedesco, che è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Cagliari a bordo dell’elisoccorso, in gravissime condizioni.