Cagliari, ragazzini terribili sfasciano i mastelli dei rifiuti in via Bacaredda: arriva la polizia

Sono arrivati in gruppo in via Bacaredda urlando e tirando calci ai mastelli dei rifiuti lasciati accanto alle abitazioni. Un gruppo di ragazzini – qualcuno di loro, forse, minorenne – ha creato scompiglio e caos in via Bacaredda a Cagliari. Tutto è avvenuto verso le 21:30: molti i residenti che si sono affacciati alle finestre, attirati dal forte baccano. Qualcuno, esasperatpo, ha anche lanciato una secchiata d’acqua contro i ragazzini. Qualcun altro invece ha chiamato il 113: sul posto sono arrivate tre volanti. All’arrivo degli agenti, gran parte dei giovani era riuscita a scappare. Alla fine, almeno cinque ragazzini sono stati identificati e fatti salire a bordo delle auto della polizia e portati in questura.

Molti gli abitanti della strada che, scesi in strada, stavano commentando l’accaduto: “Non è la prima volta che succede ogni tanto passano da qui orde di ragazzini che fanno confusione e che danneggiano tutto quello che trovano”. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda potrebbero arrivare nelle prossime ore.