Una ragazzina di 13 anni, con problemi di salute e in pericolo è stata trasportata da Cagliari a Ciampino a bordo di un Falcon 900 dell’aeronautica militare. Una volta atterrato nello scalo laziale, è subito avvenuto il trasferimento della giovanissima sino all’ospedale Bambino Gesù. Un’operazione rapida e necessaria per la salute della piccola: come si legge nel profilo ufficiale Twitter dell’Aeronautica si è trattato di un “trasporto sanitario urgente”.