Arbus, impennata dei casi Covid: vietato fermarsi nelle piazze, nella pineta e nell’anfiteatro

Arbus, ulteriori 24 nuovi casi Covid-19: il sindaco Andrea Concas firma una ordinanza per contrastare la diffusione della Sars-Cov-2 con decorrenza immediata. Sino al 12 dicembre è quindi fatto divieto di sostare nelle piazze, nella pineta cittadina, nell’anfiteatro comunale oltre che in tutti gli spazi comunali presenti nel centro urbano, nelle frazioni o nelle località turistiche in cui sia possibile anche potenzialmente creare assembramenti. È chiuso al pubblico il cimitero, il mercato cittadino, l’ecocentro Comunale e gli impianti sportivi. In totale in paese si registrano 78 positivi, 4 ricoverati in ospedale, 74 in isolamento domiciliare e 17 guariti.

“Domani sentita l’Ats, appena ottenuti i nuovi dati ufficiali associati ai tamponi eseguiti sui soggetti in quarantena, provvederò ad informare tempestivamente”, comunica il sindaco. Concas esorta i suoi concittadini “per il bene della nostra comunità, al costante rispetto delle regole di comportamento utili ed indispensabili per la sicurezza della salute umana”.