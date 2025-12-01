Cagliari, ragazze minorenni lasciate giù dal bus: “Era l’ultima corsa della giornata, penso che l’autista poteva essere un pò clemente”. Il racconto di un papà che è dovuto correre a Cagliari, da Ussana, per riportare ieri a casa la figlia e un gruppo di amiche.

Erano alle Vele di Quartucciu, una serata in allegria tra amiche che, alle 8,20, dovevano prendere il bus per rientrare in paese. Il traffico, però, ha rallentato la corsa del pullman che ha accumulato qualche minuto di ritardo: le ragazze sono giunte alla stazione dell’Arst quando il bus stava iniziando le manovre di uscita dal parcheggio. Ma niente da fare, nonostante i richiami da parte delle giovani,

“l’autista ha fatto spallucce e ha tirato dritto. Era l’ultino bus per i paesi vicini che sono senza altri collegamenti, poteva essere un pò più clemente anche perché era ancora dentro i parcheggi” spiega il papà.

Non un capriccio, insomma, ma la premura di un genitore che è dovuto correre a prendere la figlia a Cagliari, per non lasciare lei e le amiche da sole alla stazione dell’Arst o in piazza Matteotti che, al buio della sera, non ispira di certo fiducia.