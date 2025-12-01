Dramma a Città della Pieve. Si tratta di femminicidio- suicidio ciò che è avvenuto sabato mattina in un’abitazione della cittadina umbra. Come anticipato da Umbria24, l’ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare in pensione 58enne Antonio Iacobellis è stato ritrovato senza vita insieme alla sua compagna Stefania Terrosi, 59.

Stando a quanto emerso e riportato in una nota dei carabinieri di Perugia, l’uomo avrebbe ucciso con la sua pistola la compagna per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Prima dell’ultimo fatale gesto avrebbe anche avvertito il figlio di Stefania, che ha allertato le forze dell’ordine.

Si indaga sul movente e sulla precisa ricostruzione della tragedia.