Cagliari, raffica di multe ai furbetti davanti a Palazzo Doglio: parcheggi selvaggi nella rotonda. Sabato notte con blitz della polizia locale davanti a Palazzo Doglio dove sono aperti diversi locali e gli automobilisti incivili hanno pensato bene di occupare tutta la rotonda per parcheggiare in maniera illecita violando completamente il codice della strada.

Questa volta però sono scattate le sanzioni con gli agenti che sono intervenuti e hanno multato tutte le auto parcheggiate in maniera indecorosa. È una situazione che perdura da tempo ma evidentemente i furbetti davanti a Palazzo Doglio non perdono il vizio.