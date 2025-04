Quasi 700 mila euro spesi dal Comune per aiutare i clochard, ma molti di loro preferiscono la strada.

Sia il Comune che la Chiesa spendono tempo e risorse, nel tentativo di aiutare i quasi duecento senzatetto che vivono in città. 700mila euro sono stati stanziati dal Comune per un progetto di accoglienza. In 130 sono stati convinti ad entrare in strutture specializzate con la collaborazione del Comune e delle associazioni che hanno partecipato e vinto il bando. Un altra percentuale, una ventina di individui, invece è stata accolta dalla Chiesa, che ha realizzato per l’occasione due strutture con l’obbiettivo di ospitare quante più persone possibili.

Non tutti però decidono di farsi aiutare. E’ il caso di un gruppo di senza dimora che ha scelto i portici di via Roma come propria dimora, arrecando però diversi disagi ai cittadini e chi frequenta quella zona, tra l’altro molto frequentata poiché ci troviamo nei pressi di Piazza Matteotti. Schiamazzi, litigi, rifiuti di tutti i tipi a tutte le ore, e talvolta l’uso della strada per i propri bisogni fisiologici.