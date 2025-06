Vetri rotti, auto rovistate, piccoli furti e tanta preoccupazione tra i residenti. È questo il clima che si respira in una delle zone più tranquille della città, ora finita nel mirino di ladri seriali che, notte dopo notte, mettono a segno raid contro le auto in sosta. A denunciare la situazione è un cittadino esasperato, che racconta: “Al Quartiere del Sole stanno spaccando continuamente vetri delle auto. I ladri portano via poco e niente, spiccioli, asciugamani del mare, qualche capo di abbigliamento di poco valore. Frugano persino dentro la ruota di scorta pensando di trovare chissà cosa”. I furti, come spiega il residente, non sono episodi isolati: “5 giugno in via del Sole. Qualche giorno fa in via del Sestante. Stanotte in via del Sestante, via del Pozzetto, via Scirocco e via S’Arrulloni. Ben 4 auto!”. Una vera escalation che alimenta il senso di insicurezza e frustrazione tra gli abitanti: “Gli abitanti del quartiere sono stanchi e preoccupati per le loro auto e per la propria incolumità. Cosa accadrebbe se rincasando si incontrasse uno di questi balordi in azione?”. Un grido d’allarme che chiede attenzione da parte delle istituzioni e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, prima che la situazione possa degenerare ulteriormente.