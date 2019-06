Cagliari, pullo di gabbiano cade dal tetto del Palazzo di Giustizia: soccorso dai Forestali

Cagliari, recuperato un pullo di Gabbiano Reale.

L’animale è stato trovato al piano terra del cortile interno del palazzo di giustizia di Cagliari. Probabilmente è caduto dal tetto del palazzo nel tentativo di involarsi.

Il periodo di riproduzione del Gabbiano reale varia tra aprile e luglio e in questo periodo è facile trovare sui tetti dei nidi, infatti negli ultimi anni i gabbiani reali hanno cominciato a nidificare nei centri abitati, motivo del loro successo riproduttivo; in città, infatti, trovano luoghi ideali per nidificare, grandi quantità di cibo e assenza di predatori. Il piccolo gabbiano e stato recuperato grazie al personale del Corpo Forestale in servizio in Procura e affidato ai colleghi della Stazione di Cagliari che provvederanno al conferimento presso le strutture veterinarie convenzionate per le cure del caso e per il successivo reinserimento in natura.