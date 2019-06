Lotta a incendiari e bracconieri, a Molentargius arrivano droni e telecamere fototrappole

Sette telecamere mobili fototrappola con tanto di scheda Usb da trentadue giga, un drone e una barchetta in plastica con motore elettrico: i vertici del parco di Molentargius, con l’aiuto della Forestale, puntano sulla tecnologia per combattere i troppi “nemici” dell’area green cagliaritana. La svolta-tech è realtà da oggi, con la firma del protocollo d’intesa tra parco e Forestale, con la partecipazione della Regione. Dopo vent’anni di attesa viene firmato un documento “dedicato alla prevenzione dei reati ambientali e al rafforzamento della tutela degli habitat caratteristici”. E il primo pensiero va ai tantissimi fenicotteri che, da decenni, sono di casa a Molentargius. Ma non solo: ci sono anche tantissime specie di piante e controllare 1500 ettari solo con gli occhi è, ovviamente, difficile. Grazie agli occhi elettronici di droni e telecamere, l’obbiettivo dei vertici dell’area verde è quello di “garantire in maniera pressante tutto il territorio, la protezione degli animali e delle piante è prioritaria. Le immagini di qualunque tipo di abuso o reato saranno immediatamente girate alla Vigilanza ambientale”, spiega il presidente Paolo Passino, che fa un passaggio rapido anche sulle polemiche legate al suo siluramento politico da parte del sindaco di Quartu: “Io sono ancora il presidente di Molentargius sino a una nuova nomina che può avvenire solamente da parte di tutti i sindaci dei Comuni nei quali ricade il parco”.

L’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, plaude al rafforzamento dei livelli di sicurezza interni al parco: “Molentargius ha un ruolo strategico per tutta la Sardegna e l’area metropolitana di Cagliari, la presenza dell’uomo rappresenta un valore aggiunto per usufruire in maniera consapevole e responsabile del parco stesso. Il Corpo forestale è un valore aggiunto rispetto a questi obbiettivi, anche la prevenzione degli illeciti è un obbiettivo che intendiamo perseguire”.