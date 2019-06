Cagliari, dopo quattro anni di lavori riapre la scalinata del Bastione di Saint Remy

A Cagliari riapre la scalinata del Bastione di Saint Remy, proprio in concomitanza con il summit internazionale legato al trasporto aereo “Connect” – in corso di svolgimento dentro la Passeggiata Coperta -. Dalla serata di ieri gli operai e le varie impalcature e ponteggi sono scomparsi, e già tanti cagliaritani hanno percorso le decine di gradini che consentono di arrivare in cima alla mega terrazza panoramica di uno dei monumenti-simbolo del capoluogo sardo. I lavori, lentissimi, hanno portato a un fiume di aspre polemiche da parte di negozianti e degli stessi residenti di Castello, che hanno protestato contro l’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Massimo Zedda. Adesso, i problemi e le criticità nel rione storico ci sono ancora, tra rifiuti e un lento, ma costante, spopolamento: tuttavia, dopo un calvario di quarantotto mesi, con la riapertura della scalinata il quartiere è un po’ meno isolato.