Cagliari, pugno duro della Polizia Locale al Poetto: multati diversi fumatori e un noleggiatore di natanti. Oltre tremila euro di multa a un noleggiatore non in regola, multate anche diverse persone sorprese a fumare in spiaggia aggirando l’ordinanza di Truzzu. Nell’ambito delle attività di controllo del litorale cittadino nella mattinata di oggi il nucleo nautico della polizia locale di Cagliari e la capitaneria di porto di Cagliari durante un controllo congiunto ai fini della sicurezza e rispetto delle ordinanze sindacali hanno elevato diverse sanzioni amministrative ad alcuni bagnanti trovati a fumare sull’arenile e ad un noleggiatore di natanti di varia natura non in regola con diversi articoli del codice della navigazione sulla sicurezza e alcune irregolarità amministrative. Le sanzioni superano i tremila euro con chiusura immediata dell’attività di noleggio