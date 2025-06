Questa mattina, nel largo Carlo Felice, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 riguardante un violento alterco scoppiato davanti a un’attività di ristorazione del centro.

Secondo la prima ricostruzione, un ambulante cinquanta­cinquenne di origine senegalese, residente a Cagliari, avrebbe colpito con calci e pugni un venticinquenne commerciante di origine cinese, titolare di un esercizio nella zona. Il diverbio, nato per motivi di poco conto, è rapidamente degenerato fino all’aggressione fisica.

La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale “Santissima Trinità”, dove si trova tuttora in osservazione: le sue condizioni non destano preoccupazione. L’aggressore è stato identificato e condotto negli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito; nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni personali.

L’Autorità Giudiziaria verrà informata dalla Stazione Carabinieri di Cagliari – Stampace, competente per territorio, mentre la parte offesa valuterà se formalizzare querela nei prossimi giorni.