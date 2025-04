Momenti di tensione nel pomeriggio in via Alghero, a Cagliari, dove un tamponamento tra due auto ha provocato caos e una lite tra i conducenti. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Satta. Secondo quanto riferito da diversi testimoni, dopo l’urto uno dei due automobilisti sarebbe sceso dall’auto per discutere animatamente con l’altro conducente. Alla scena avrebbe partecipato anche la compagna di uno dei due, rendendo il confronto ancora più acceso.

L’uomo che avrebbe causato l’incidente, secondo le ricostruzioni, sarebbe poi risalito in auto e ripartito senza fornire le proprie generalità. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.

La polizia Locale ha avviato gli accertamenti.