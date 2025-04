Si è svolta questa sera alle 19 e 30 una nuova fiaccolata per Marco Mameli, il giovane di Ilbono ucciso a Bari Sardo la sera di Carnevale. Proprio nella cittadina in cui il 22enne ha perso la vita si sono riunite tantissime persone per chiedere ancora una volta verità e giustizia. Presenti anche moltissimi bambini, che hanno letto delle lettere per Marco, e il parroco di Bari Sardo, Don Pietro Sabatini, che si è unito al coro straziante di sapere chi ha fatto del male a Marco.

Anche sui social la famiglia continua a chiedere a chiunque sappia qualcosa di parlare:

“Parlate diamine, parlate…. Non abbiate paura!!! Abbiate pietà di questa povera famiglia”. E ancora: “Fanno i grandiosi con l’arma in pugno,col coltello in mano,si sentono potenti davanti a tutti,la vita di chi si ritrovano davanti non vale niente x loro,nessuno deve contraddirli,nessuno deve sapere chi si nasconde dietro quella maschera,non vogliono un confronto faccia a faccia,ma noi, chi sono lo sappiamo benissimo,sono dei conigli e per di più spietati,si sentono talmente grandi che poi non hanno nemmeno le palle di affrontare una madre,un padre ,una sorella,una famiglia intera piegata e distrutta dal dolore,si nascondono dietro la loro stessa ombra,della quale avranno paura loro stessi,chi gli sta accanto e chi fa di tutto per proteggerli,ma sappiate che a noi non ci fate paura!“