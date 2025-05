Si rimane ” di stucco” nel leggere la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20 maggio scorso con la quale , tra le altre finalità, al punto 6 si propone di intestare all’ex Sindaco Don Paolo De Magistris il cosiddetto ” Palazzo Sorcesco”. Con la scusa di volerlo utilizzare per scopi e attività culturali, l’obiettivo principale è quello indicato al punto 7 : ” prevedere la realizzazione di un punto di ristoro, con l’utilizzo della terrazza quale elemento architettonico distintivo e risorsa strategica per la sostenibilità economica e gestionale del Centro culturale”. Una destinazione che suona come un “insulto” alla memoria di Don Paolo che da Sindaco aveva firmato il provvedimento di demolizione del vecchio edificio per allargare la Via Maddalena nel tratto tra Via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele. Oltre a questo dettaglio, tempo fà è circolata voce che gli eredi dei proprietari che avevano firmato l’atto di cessione dell’immobile per essere demolito per allargare Via Maddalena avrebbero contestato la nuova costruzione e la sua destinazione rivendicando la vecchia proprietà. Un contenzioso del quale sarebbe utile conoscere la veridicità e la fondatezza. Ci sarebbe stato anche un altro contenzioso con l’Impresa che ha ricostruito l’immobile, del quale non si è mai avuta pubblica notizia e che sarebbe utile conoscere, anche perchè avrebbe comportato l’esborso di diverse centinaia di migliaia di euro da parte delle casse del nostro Comune, usciti dalle tasche di noi cittadini contribuenti, come si dice ironicamente !!!

Marcello Roberto Marchi