Attimi di paura questo pomeriggio a Cagliari, in via Ranieri Sampante, dove intorno alle 15:30 un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato, sfiorando alcune auto parcheggiate. Per fortuna, nessun passante è rimasto coinvolto nell’incidente. A denunciare l’accaduto è Manuela A., residente della zona, che a Casteddu Online sottolinea come il rischio fosse stato segnalato da tempo. “Da circa due anni, abbiamo inviato segnalazioni regolari dove si chiedeva la potatura di alberi che già di per sé risultavano pericolosi per le altezze e per le radici che oramai hanno ostruito le fogne, nelle quali non defluisce più l’acqua piovana, creando d’inverno delle vere e proprie piscine nella via, impedendo così la viabilità giornaliera degli abitanti”, racconta. Le radici degli alberi, infatti, secondo quanto riferito dai residenti, avrebbero compromesso il sistema fognario, causando allagamenti durante la stagione invernale e disagi alla circolazione. “Ora la beffa: un albero enorme ha sfiorato le auto parcheggiate”, aggiunge – esprimendo la frustrazione di chi da anni chiede interventi di manutenzione mai realizzati. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza del verde urbano e sulla necessità di un monitoraggio più attento da parte delle autorità competenti.