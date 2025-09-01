Cagliari, primo settembre di fuoco sulle strade. Alla ripresa delle attività dopo le ferie, gli automobilisti si sono ritrovati bloccati nel traffico dall’asse mediano fino a via dei Valenzani, dove i lavori stradali, fermi da mesi, sono ripartiti proprio stamattina. “Traffico in tilt, migliaia di auto in coda. Per percorrere il tratto ci sono voluti 45 minuti”, racconta un automobilista. “Ma dico: possibile che la ripresa dei lavori venga effettuata proprio il 1° settembre, con la riapertura delle attività? Quei lavori erano fermi da mesi, si decide oggi di riaprirli. Perché gli organi competenti non calendarizzano meglio questi eventi?”. Una domanda che rimbalza tra gli automobilisti esasperati, costretti a lunghe attese quotidiane per raggiungere il lavoro.