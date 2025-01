Una Panda e una Golf si sono scontrate questo pomeriggio a Sorso, in viale Porto Torres, travolgendo un palo della luce. A distruggerlo la piccola Panda, totalmente accartocciata. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i due conducenti, trasportati per accertamenti all’ospedale Santissima Annunziata. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell’ordine.