Cagliari, primi scavi dopo 10 giorni nella via Roma chiusa: parcheggi per residenti accanto al cantiere

Dopo dieci giorni dalla chiusura alle auto, e con una parte della strada che deve ancora essere recintata, le ruspe sono finalmente entrate in azione in via Roma a Cagliari, nel tratto più vicino a via XX Settembre. Gli operai, nei prossimi giorni, dovrebbero proseguire in direzione piazza Matteotti. Intanto, nel pezzo di strada non ancora recintato, il Comune ha tracciato qualche decina di parcheggi gialli: “Sono per i residenti, chi parcheggia dovrà esporre il tagliando apposito e ci saranno controlli”, avvisa l’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu. I parcheggi saranno disponibili al massimo da domani, come si può leggere nel cartello piazzato dagli operai. Il caos traffico, tutt’attorno alla via Roma senza macchine, intanto, va avanti: anche oggi gli agenti della polizia Locale hanno avuto il loro bel da fare tra il Largo Carlo Felice, piazza Matteotti e l’inizio di via Riva di Ponente.

E, se i lavori in via Roma proseguiranno in modalità non stop, è arriva la conferma che operai e ruspe arriveranno in piazza Matteotti solo dopo il ritorno di Sant’Efisio.