“Cantieri e processioni in centro: Cagliari bloccata con traffico e incidenti sull’asse mediano”

Il cantiere di via Roma con la chiusura al traffico. E poi le processioni in centro. “E senza un piano per il traffico e i parcheggi ecco l’asse mediano si carica di auto e la città si blocca”, l’accusa è di Fabrizio Marcello, consigliere comunale Pd.

Il cantiere per il nuovo look di via Roma ha condizionato la viabilità cittadina. A questo si sono aggiunte le processioni nel centro storico nel giorno del Giovedì Santo. E oggi un doppio tamponamento con 6 auto coinvolte sull’asse mediano di scorrimento ha causato il blocco dell’importante arteria stradale. “Era palese che tutti si buttassero sull’asse mediano”, accusa Marcello, “e senza un piano per il traffico preliminare all’avvio dei cantieri e senza individuare parcheggi di prossimità questi sono i costi che si pagano”, aggiunge, “ma soprattutto in 4 anni non ha aperto i parcheggi in centro per i residenti. Le persone che si spostano in centro o anche nelle zone limitrofe, come faranno? Realmente dobbiamo chiudere il centro cittadino oggi per 7 ore e domani per 5 ore.

Oggi, il centro dalle 17.30 alle 24.00 nelle vie dove è passata la processione del giovedì santo e cioè via Sant’Efisio, Via Azuni, Piazza Yenne, Via Manno, Chiesa di Sant’Antonio; Via Manno, Piazza Martiri, Via Mazzini, Porta dei Leoni, Via Università, Torre dell’Elefante, Via Corte d’Appello, Chiesa di Santa Croce; Piazza Santa Croce, Via Corte d’Appello, Vico III dei Genovesi, Portico Lamarmora (sosta), Vico II Lamarmora, Via Canelles, Chiesa di Santa Maria ( Cattedrale); Via Canelles, Vico I Lamarmora, Via Lamarmora, Porta dell’Aquila, Via De Candia, Via Università, Porta dei Leoni, Via Spano, Via Mazzini, Piazza Costituzione, Viale Regina Elena, Via San Giovanni, Chiesa di San Giovanni, Vico v° San Giovanni, Via Piccioni, Piazza san Giacomo, Oratorio del SS. Crocifisso, Via Sulis, Via Garibaldi , Piazza Costituzione, Viale Regina Margherita, Via San Salvatore da Horta, Via Torino, Chiesa di Santa Rosalia, piazza Martiri, Via Manno, Piazza Yenne, Via Azuni, Chiesa di Sant’Anna; Via Azuni, Via Sant’Efisio, Chiesa di Sant’Efisio le strade saranno chiuse o in divieto di sosta.