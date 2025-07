Già è un incubo riuscire a entrare in quel parcheggio, con l’invito strettissimo che non lasciarci mezza fiancata è già un impresa. Ora anche salire al mercato partendo dal parcheggio sottostante è un’impresa: da due settimane l’ascensore che porta al mercato di piazza Nazzari è fuori uso, prima guasto e poi vandalizzato. Complicato salire e scendere con le buste cariche di spesa, praticamente impossibile accedere per disabili e anziani.