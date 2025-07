Un tragico schianto che non ha lasciato scampo a un 69enne, morto dopo qualche ora di ricovero in ospedale. E’ successo a Cagliari, alla rotatoria di San Bartolomeo: si sono scontrate un’auto e una moto, ad avere la peggio è stato il centauro. Le cause dell’incidente sono da accertare. Sul posto polizia municipale e 118.