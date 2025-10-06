Cagliari, prestano soccorso ad una vittima di rapina ed aggressione alla Stazione ARST in piazza Matteotti: questore di Cagliari consegna elogi a guardie particolari giurate Sicuritalia Antonio Sanna e Mario Buccola che si sono distinti lo scorso 14 settembre.

Questo pomeriggio alle 16.30, presso la Questura di Cagliari, Antonio Sanna e Mario Buccola hanno ricevuto l’elogio da parte dell’Amministratore Delegato di Sicuritalia Spa, dott. Luigi Ferrara, alla presenza del Questore di Cagliari dott.ssa Rosanna Lavezzaro.

Gli elogi formali, accompagnati da un premio in denaro, sono stati assegnati alle due Guardie Particolari Giurate Sicuritalia che si sono distinte per l’elevato senso del dovere, la prontezza d’intervento e la ferma determinazione dimostrati lo scorso 14 settembre presso la Stazione ARST di Piazza Matteotti a Cagliari. In quell’occasione Sanna e Buccola si prodigavano, con tempestività e lucidità operative, nel prestare soccorso a una persona vittima di rapina e aggressione, assicurandone la sicurezza e richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi sanitari e delle Forze dell’Ordine.

Nonostante la situazione di potenziale pericolo e la presenza minacciosa degli aggressori, le Guardie Particolari Giurate Sicuritalia mantenevano un atteggiamento saldo e professionale, tutelando l’incolumità delle persone presenti e contribuendo con senso civico esemplare al buon esito delle operazioni di polizia. L’intervento di Sanna e Buccola, si legge nella motivazione, rappresenta un esempio di encomiabile dedizione al servizio, di coraggio e di alto spirito di collaborazione con le Forze dell’Ordine

All’evento hanno partecipato Gabriele Dispenza Capo Area Operativo Centro-Sud di Sicuritalia, e Dino Marras, Responsabile della filiale di Cagliari di Sicuritalia.

