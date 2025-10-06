Capoterra, contro il randagismo il Comune paga le sterilizzazioni:“Questo è il terzo importante contributo che si fa per le sterilizzazioni. Possono partecipare tutti senza nessun vincolo di Isee o quant’altro. L’appello è che tutti coloro che hanno cani e gatti li sterilizzino” spiega l’assessore al benessere animale Gaetano Crocco.L’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau ha deciso di adottare misure di contrasto del fenomeno di randagismo, promuovendo ed incentivando la sterilizzazione di animali di affezione ad alto rischio di riproduzione incontrollata: gli esemplari femmina di cani, gatti di proprietà e le gatte appartenenti a colonie feline. Tale campagna presuppone alle ODV con sede a Capoterra l’erogazione di un contributo di €150,00 per la sterilizzazione dei cani e €80.00/€100 per i gatti. Contributi, insomma, ai proprietari degli animali e alle associazioni.

Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare istanza tenendo conto dei seguenti parametri: il contributo è pari a €150,00 per le sterilizzazioni di cani; a €80,00 per le sterilizzazioni di gatti e a €100, per le sterilizzazioni di gatti appartenenti alle colonie feline.

Gli interessati che intendono partecipare, dovranno: compilare la domanda di partecipazione in ogni sua parte e allegare i documenti richiesti (pena l’inammissibilità della domanda).

Essere in possesso di cane con libretto sanitario animale che attesti regolare iscrizione all’anagrafe canina regionale (non è necessario per i gatti).

Essere residenti nel Comune di Capoterra da almeno 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando.

Per le associazioni, i requisiti per l’ottenimento del contributo sono i seguenti: avere sede a Capoterra; essere delle ODV.

Le domande scadolo il 15 novembre.