La UilTucs Sardegna annuncia per mercoledì 8 ottobre, dalle 10 alle 12, un sit-in delle dipendenti di Serenissima Ristorazione S.p.A. impiegate nel servizio di mensa scolastica del comune di Villamassargia.

La manifestazione si terrà davanti alla sede del Comune di Villamassargia, in forma statica e pacifica, senza cortei e nel pieno rispetto dei cittadini e dei luoghi pubblici.

Le lavoratrici, da anni impegnate nel garantire un servizio essenziale per gli alunni e le famiglie del territorio, si trovano oggi in una situazione di profondo disagio e incertezza occupazionale.

Nonostante le ripetute richieste di chiarimento inviate al Comune in merito alla prosecuzione del servizio mensa, nessuna risposta è finora pervenuta, e otto dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro a causa del passaggio a una nuova gestione del servizio.

“Parliamo di lavoratrici che da anni garantiscono professionalità, continuità e attenzione ai bambini. È inaccettabile che ad oggi non abbiano alcuna certezza sul loro futuro”, dichiara Silvia Dessì, segretaria della UilTucs Sardegna.

La UilTucs chiede con forza al Comune di Villamassargia di intervenire con urgenza per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità del servizio, nel rispetto delle professionalità acquisite e dei diritti delle lavoratrici.

La mobilitazione proseguirà fino a quando non verranno fornite risposte concrete e rassicuranti.