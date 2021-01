Cagliari, scontro frontale a Is Pontis Paris: tre feriti, due gravi

Incidente stradale questa sera all’altezza de Is Pontis Paris. Una VW golf, guidata da un cagliaritano di anni 31 proveniente dalla rotonda, si stava immettendo in via Riu Mortu in direzione di Monserrato invadendo la corsia destinata al senso di marcia opposto, quando si è scontrata violentemente con una lancia Y condotta da una cagliaritana di anni 53.

La conducente della Y è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice rosso, al PS dell’ospedale Brotzu.

Il conducente della Golf, con assegnato codice verde, veniva anch’esso, trasportato al P.S. del Brotzu. Anche il passeggero della Golf veniva soccorso e trasportato con assegnato codice rosso al Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge