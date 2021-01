Cagliari, derubato un paziente Covid: “Hanno portato via la fede nuziale a mio papà”

“Un’orribile furto ai danni di mio padre”. La denuncia è di Cristina Argiolas che racconta il furto subtio dal padre, paziente Covid, durante il ricovero. “Un ladro gli ha portato via la fede nuziale”, racconta, “non conosciamo il colpevole. Mio padre è stato prelevato da casa con l’ambulanza l’11 novembre scorso ed è stato portato all’ospedale Marino. E’ risultato positivo al Covid èd è stato poi trasferito al Santissima Trinità. Dopo 52 giorni ora è tornato a casa e ci siamo accorti che non aveva più la fede. Abbiamo chiesto agli ospedali ma loro dicono di non aver visto niente e che quando hanno oggetti li mettono nella cassaforte. Siamo adiratissimi”, conclude, “ma che persone ci sono in giro?”

Presto sarà presentata una denuncia contro ignoti.