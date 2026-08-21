“Il Brotzu sta implodendo dall’interno”. È la denuncia del Nursing Up sulla carenza di personale nei reparti dell’Arnas Brotzu di Cagliari. Il sindacato parla di una situazione “oltre i livelli di guardia”, con ripercussioni sulla salute degli operatori e sulla sicurezza delle cure.

“La situazione è in continuo peggioramento – afferma Marino Vargiu, dirigente territoriale del Nursing Up –. Non si può più parlare di emergenza: da mesi è in atto un modello organizzativo che scarica il peso delle inefficienze sul personale in servizio”.

Secondo il sindacato, la carenza di organico rende difficile garantire turni regolari in diversi reparti, tra cui Chirurgia vascolare, Cardiologia, Ematologia, Nefrologia, Gastroenterologia, Pronto soccorso pediatrico e Clinica pediatrica. Per il Nursing Up, la Direzione ricorre con frequenza a straordinari e prestazioni aggiuntive e, in caso di mancata disponibilità volontaria, anche a ordini di servizio e assegnazioni d’ufficio di doppi turni notturni.

“Lavorare di corsa e sotto stress costante non è compatibile con l’erogazione sicura di prestazioni sanitarie specialistiche – sostiene Vargiu –. La crisi infermieristica ha un forte impatto sull’intero processo di cura e non possiamo ignorare gli studi che collegano la carenza di personale a un aumento dei rischi per la salute dei pazienti”.

“Non accettiamo più la narrazione di centinaia di assunzioni mentre nei fatti il personale in corsia continua a diminuire”, aggiunge Diego Murracino, responsabile regionale del Nursing Up.