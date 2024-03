Cagliari, polemiche sulle delibere last minute al Brotzu: “Tutti atti illegittimi che saranno annullati”

“É arrivata anche in via Peretti la moda dello sport delle delibere dell’ultima ora, prima che si insedi il nuovo governo della Sardegna. Ma si mettano tutti l’anima in pace, a cominciare dai capi dipartimento per finire con chi li nomina: quegli atti sono totalmente illegittimi oltre che irrispettosi verso chi andrà a breve a governare la sanità sarda”. A dirlo, con toni molto polemici, è Claudio Cugusi, esponente del partito Socialista-Sardi in Europa. Nel mirino finiscono le nuove delibere del Brotu, sfornate e rese pubbliche negli ultimi giorni.

“Dunque, le delibere saranno tutte impugnate e annullate. Francamente, chi ha partorito questa manovra farebbe bene ad annullarle in autotutela”.