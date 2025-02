Cagliari si prepara a una rivoluzione urbanistica che cambierà il volto della storica Fiera di viale Diaz. Il nuovo progetto, contenuto nel piano urbanistico della città, prevede la nascita della Fiera del Mediterraneo, un complesso aperto e dinamico, dotato di una grande galleria urbana e di un hotel. La struttura sarà collegata direttamente con Su Siccu grazie a un innovativo passaggio di 300 metri, denominato “Cannocchiale”. Il “Cannocchiale”, alto 20 metri, sarà una grande passeggiata coperta destinata a eventi e manifestazioni, che fungerà da collegamento tra la rinnovata area sportiva di Monte Mixi e la zona nautica di Su Siccu, destinata a diventare un nuovo polo per la nautica da diporto. Uno degli elementi distintivi del progetto è l’eliminazione delle recinzioni della Fiera, che sarà finalmente accessibile ai cittadini, trasformandosi in un polo multifunzionale con servizi attivi tutto l’anno. Questo cambiamento radicale segna un nuovo approccio nella gestione dello spazio pubblico, rendendolo più fruibile e integrato con il contesto urbano.

Il consigliere comunale Pierluigi Mannino ha espresso alcune considerazioni sul nuovo restyling della Fiera, accogliendo con favore l’iniziativa ma sollevando anche alcune perplessità. “L’argomento Fiera torna periodicamente alla ribalta, attirando l’attenzione di cittadini e stampa. È un compendio dalle grandi potenzialità, spesso oggetto di proposte ambiziose. Mi lascia perplesso la galleria sospesa verso il mare, considerando che in passato venne criticata la passerella dalla Basilica di Bonaria a Su Siccu. Personalmente, preferirei una soluzione meno impattante sul paesaggio e mi auguro che non si tratti dell’ennesima galleria commerciale”.

Mannino auspica che il nuovo progetto possa diventare un reale attrattore di eventi, capace di favorire lo sviluppo economico della città e dell’isola: “Quello spazio potrebbe diventare il punto di riferimento per i grandi eventi cittadini, dalla via Roma riqualificata alla passeggiata di Sant’Elia, completando il polo sportivo di Monte Mixi. Sport, spettacolo, congressi e iniziative fieristiche potrebbero contribuire a destagionalizzare il turismo cittadino e a dare nuovo slancio all’economia locale. L’augurio principale è che anche questa proposta non sia un’idea buttata sul tavolo della “fantasia”, conclude.

Il progetto sarà presto discusso in sede di commissione consiliare, aprendo un confronto sul futuro della Fiera di Cagliari e sulla sua nuova identità come polo strategico per la città e il Mediterraneo.