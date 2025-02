Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta in un cantiere per la costruzione di un condominio a Sottomarina, in provincia di Venezia. Un operaio di soli 26 anni è stato colpito da pannello di ferro utilizzato per i getti in opera. Fatale l’impatto per il giovane, che è morto sul colpo. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e i vigili del fuoco, il personale Spisal, il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’azienda Ulss 3, per effettuare tutte le verifiche del caso necessarie. Sulla tragica vicenda è intervenuto Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto: “Rabbrividisco dopo aver appreso una terribile notizia: oggi un operaio è morto in un cantiere edile a Sottomarina, nel veneziano. Un’altra giovane vita si è spezzata prematuramente durante l’orario di lavoro, quel lavoro che dovrebbe garantire sicurezza e dignità. Quel lavoro verso cui ci rechiamo il mattino e dal quale dovremmo sempre tornare sani e salvi. E invece oggi, come in altre occasioni, non è successo. E’ triste e frustrante insieme e fa esplodere la rabbia. In queste ore siamo vicini alla famiglia della vittima e auspichiamo che venga fatta piena e totale chiarezza sull’accaduto”.