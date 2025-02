“Offro una ricompensa di mille euro per chi fornirà informazioni decisive per assicurare alla giustizia i carnefici del povero gatto Tigro”. L’iniziativa è stata lanciata questo pomeriggio in diretta su Instagram dal Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, in collegamento da Dolianova con il sindaco Ivan Piras Al collegamento ha contribuito Adriano Romano, influencer di “maledizioni”, che già nelle scorse settimane ha dato ampia risonanza al fatto, raccogliendo l’appello dei volontari. “Le Forze dell’ordine -ha aggiunto Cappellacci- fanno il loro dovere ogni giorno per mantenere sicura questa comunità, ma operano su un territorio molto esteso. Per questo occorre la collaborazione di tutti per aiutarle a individuare i responsabili. “Non possiamo accettare – ha aggiunto il sindaco Piras- che qualcuno infanghi una comunità che ama agli animali e che promuovere numerose iniziative per assisterli, curarli, e sensibilizzare le nuove generazioni sul loro rispetto”. “Probabilmente – ha dichiarato Romano- tra chi segue questa diretta ci sono i responsabili o qualcuno che li conosce: chi sa parli”. “Lo scorso anno – ha ricordato Cappellacci- abbiamo approvato una legge che inasprisce le pene per chi maltratta gli animali, ora collaboriamo tutti per assicurare alla giustizia gli assassini di Tigro e di tutti gli animali maltrattati e uccisi. Mettendo a disposizione questa ricompensa – ha concluso Cappellacci-, desidero incoraggiare le persone a collaborare e attiveremo anche una raccolta di fondi per incrementarla. Laddove non raccogliessimo informazioni determinati per individuare i responsabili, destineremo la somma ad un’associazione di volontariato, che sarà individuata con una votazione sempre sul mio profilo di Instagram”.