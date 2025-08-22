Poetto preso d’assalto dagli incivili: ecco l’indecoroso spettacolo che si presenta tra tende da campeggio piazzate a due passi dalla spiaggia e un tappeto di rifiuti abbandonati sulla sabbia a fine giornata.

La spiaggia dei centomila, invidiata da tanti e regalo della natura alla città del sole, sfruttata e violentata da chi, senza riguardo, pensa di potersi concedere quel che gli pare. Scambiata per campeggio o per immondezzaio, viene un colpo al cuore a chi ama lo storico litorale scelto anche dalle mamme Caretta caretta per far nascere i piccoli tartarughini e dai delfini, che ieri si sono esibiti in uno spettacolo danzante a pochi metri dalla riva.

Le segnalazioni giungono dagli avventori della spiaggia che condividono immagini e riflessioni in merito alla violazione delle norme più semplici e intuitive, ossia quelle che permettono di garantire il decoro e il rispetto dell’ambiente.

Ma niente da fare contro chi dimentica l’educazione e adotta l’anarchia senza vergogna. Fioccano le richieste da parte dei cittadini che invocano pene severe e una dura presa di posizione da parte delle istituzioni al fine di restiuire la dignità al Poetto.