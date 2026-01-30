Cagliari, Poetto, ecco il relitto portato a riva dalle onde: messo in sicurezza dalla Soprintendenza di Cagliari. “Le imponenti onde sollevate dal ciclone Harry hanno trasportato in riva i resti di un’antica imbarcazione, suscitando la meraviglia di alcuni cittadini, che hanno prontamente inviato numerose segnalazioni.
Con l’aiuto del Nucleo di tutela dei Carabinieri e del Comune di Cagliari, abbiamo immediatamente proceduto con il recupero dei legni, ormai sulla spiaggia.
Una volta avviate tutte le misure urgenti per la messa in sicurezza dei reperti, dalle analisi abbiamo individuato vari elementi della struttura portante trasversale, quali madieri e coste, oltre ad altri frammenti di più difficile lettura.
Da questo primo esame, si può facilmente dedurre che si tratta di un vascello di età moderna e probabilmente di notevoli dimensioni.
Sapevamo già della presenza, nelle acque del Poetto al largo del Lido dell’Aeronautica Militare, di due relitti della fine del XVIII secolo, collegati alla spedizione francese del 1793, la cui flotta ci viene descritta sia nelle fonti storiche che nelle antiche carte nautiche”.