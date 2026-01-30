Traffico completamente paralizzato sulla strada statale 131 in ingresso a Cagliari a causa di un incidente avvenuto dopo l’area dell’inceneritore. La circolazione risulta bloccata con lunghe code che si estendono per diversi chilometri.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas e le forze di polizia, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente. Al momento si registrano forti disagi per gli automobilisti diretti verso il capoluogo, con rallentamenti e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.