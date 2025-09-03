I pitbull continuano a terrorizzare il personale e i genitori della scuola Giusy Devinu di via Meilogu, a pochi giorni dalla riapertura delle lezioni fissata per l’11 settembre. L’ultimo episodio il 28 agosto: un’impiegata è stata aggredita da tre cani, di proprietà di un uomo che occupa abusivamente l’alloggio del custode. La donna è stata azzannata a una gamba e le ferite potevano avere conseguenze ben più gravi. L’ultima segnalazione, giunta a Casteddu Online, racconta una situazione che va avanti da tempo e che coinvolge l’intero complesso scolastico: “Il problema riguarda la primaria, le medie e anche la scuola dell’infanzia di via Brianza. La casa del guardiano è adiacente all’ingresso della scuola dell’infanzia e la primaria e l’infanzia hanno lo stesso cortile. A fine giugno un pitbull era entrato in classe all’infanzia mentre c’erano i bambini. Era stata chiamata la Polizia municipale. La preoccupazione è tanta”. La dirigente scolastica Paola Angius, dopo l’ennesima emergenza, ha contattato il Comune per chiedere una soluzione definitiva, mentre la Polizia municipale ha già effettuato un sopralluogo. Ma l’allarme resta altissimo: insegnanti, genitori e personale chiedono provvedimenti immediati per scongiurare nuovi rischi.