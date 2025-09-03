Stimato e apprezzato dai colleghi e da tutta l’azienda di Cosimo Fadda, è grandissimo il vuoto lasciato da Antonio Porcedda, morto a soli 58 anni per una malattia. Un punto di riferimento per collaboratori e clienti, andato via prematuramente.

“Grazie per aver condiviso con noi progetti, sfide e successi”, scrive l’azienda. “Con la tua serietà, disponibilità e professionalità hai saputo costruire con tutti noi un rapporto di stima e di fiducia che resterà indelebile nel tempo. Ciao Antonio, ti saremo sempre grati per il cammino che hai percorso insieme a noi”