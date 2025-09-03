A Quartu, si riaccende la luce nel complesso sportivo Is Arenas, con la consegna dei lavori di riqualificazione che ridaranno alla cittadina un impianto ormai in disuso, tra contenziosi e deterioramento, da più di 10 anni. Per il ‘fischio d’inizio’ del restyling, che costerà complessivamente quasi 3.5 milioni, presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti, i progettisti e la ditta incaricata. “Con la consegna dei lavori diamo concretezza a un impegno profuso per anni, necessario per far

rivivere l’impianto di Is Arenas – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti -. Un obiettivo prioritario in considerazione dell’importanza da sempre rivestita dall’impianto dal punto di vista sportivo ma anche a livello sociale, con tanti ragazzi che ritroveranno uno spazio vitale dove crescere e socializzare”. All’insediamento dell’Amministrazione Milia, l’impianto di Is Arenas era stato individuato come assoluta priorità, nonostante sul compendio gravassero annosi e complessi contenziosi giurisdizionali, con un’impresa privata e con il Cagliari Calcio, e alcune strutture, quali spogliatoi e casa del custode, fossero anche occupate abusivamente.

Si è pertanto lavorato assiduamente già dal 2021 per la predisposizione del progetto finanziario tecnico economico, il primo mattoncino nella strada per la rinascita del complesso. A seguire si è lavorato contestualmente su un doppio binario, con risultati tangibili su entrambi i fronti: i contenziosi in essere sono

stati risolti favorevolmente e sono state reperite le risorse necessarie per il restyling dell’area. Anche i caseggiati occupati sono stati liberati senza tensioni grazie alla collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali. L’obiettivo finale di permettere alla cittadinanza, e alle associazioni sportive, di riusufruire di questi spazi, creando anche le condizioni per ospitare eventi di livello internazionale, non è più un miraggio ma un risultato concreto ormai prossimo. Il finanziamento ottenuto tramite PNRR, per un valore di 1.6 milioni, con cofinanziamento comunale

di 500mila euro, interessa l’intervento per la riqualificazione di tribune, spogliatoi e casa del custode. Ulteriori risorse sono state garantite dalla Regione Sardegna; 1 milione di euro che, sommati ai 300mila da bilancio comunale, permetteranno di rivedere a Is Arenas il campo da calcio in erba vera e la pista di atletica. La ditta incaricata per la parte infrastrutturale è quindi già al lavoro, con una tempistica progettuale

di 180 giorni. Relativamente al segmento impianti, il progetto, dopo l’approvazione in Giunta, ha già anche il via libera del Coni regionale; è ora in fase di esame da parte della FIDAL e si ritiene cantierabile a fine anno. Si prevede pertanto che l’intero restyling vada a concludersi entro l’estate 2026. “I lavori prenderanno avvio dal recupero della tribuna, che sarà completamente strutturata con

bagni e servizi per il pubblico – spiega ancora l’esponente della Giunta Milia -. Saranno rifatti gli spogliatoi, con spazi appositi per uomini e donne, mentre la casa del custode sarà in parte adibita a punto di pronto soccorso. A ruota si interverrà sul campo, dove tornerà l’erba vera, consentendo così l’utilizzo anche per le discipline dell’atletica, e sulla pista, che richiede ancora più accuratezza e precisione.