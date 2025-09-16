Cagliari, piazza Matteotti in ostaggio di malviventi e spacciatori: “Insultati pesantemente dopo aver visto uno scambio di soldi e quant’altro tra un gruppo di ragazzini e due stranieri”. Il racconto di un lettore di Casteddu Online: “Quella gente in piazza Matteotti è pericolosa e sicuramente ben organizzata”.

Un’altra segnalazione da parte di un cittadino che ieri, di passaggio nella piazza restituita alla città dopo anni di lavori, situata proprio innanzi al palazzo comunale, ha assistito alla mala quotidianità che si consuma alla luce del sole come la notte.

“Ieri ho visto un gruppo di ragazzini che si sono seduti vicino a due stranieri in piazza Matteotti a Cagliari e si sono scambiati furtivamente soldi e qualcos’altro tirato fuori da un pacchetto di sigarette, poi se ne sono andati. Nel frattempo altri tre ragazzi stranieri giravano intorno alla piazza controllando che non ci fossero forze dell’ordine. Quando i primi due seduti hanno visto che li stavamo guardando, hanno iniziato ad insultarci e a farci gesti. Piazza Matteotti sta diventando troppo pericolosa, un covo di spacciatori. Mi meraviglio che la polizia non giri tutto il tempo, piazza del Carmine compresa”.

Chi ha inoltrato la segnalazione ha ben specificato di omettere nome e cognome per paura di eventuali ritorsioni.