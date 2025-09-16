Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, in attuazione della direttiva del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2024, ha condiviso la necessità del rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo su alcuni siti specifici della città individuati sulla base delle indicazioni delle Forze dell’Ordine e dell’Amministrazione comunale.

In particolare, è emersa la necessità di integrare le attività già messe in campo attraverso le operazioni ad alto impatto, i servizi straordinari, il pattugliamento interforze, intervenendo con ulteriori misure temporanee a carattere preventivo, mediante il divieto di stazionamento e l’allontanamento di soggetti specifici con precedenti per reati predatori, contro la persone ed inerenti agli stupefacenti, che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tali da ostacolare la piena e libera fruibilità, nei seguenti luoghi:

Piazza del Carmine;

Via Sassari, sino all’angolo con via Mameli;

Via Maddalena;

Via Malta;

Via Crispi;

Vico Malta;

Viale Trieste, sino alla via Isola di Tavolara.

L’ordinanza prefettizia ex art. 2 T.u.l.p.s. avrà la durata di 60 giorni, al fine di sperimentarne gli effetti e di valutare la possibilità di estenderla ad altre aree della città.

Al Comitato hanno partecipato il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, il Questore Rosanna Lavezzaro, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cagliari Daniele Credidio ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Danilo Massimo Cardone.

«Il provvedimento – ha sottolineato il Prefetto – fornisce agli operatori di polizia uno strumento che si aggiungerà, per 60 giorni e in alcune aree ben delineate, a quelli già impiegati, garantendo una ancor più efficace e stringente risposta a situazioni che presentano profili maggiormente problematici per la sicurezza. Resta alto l’impegno su tutte le altre aree cittadine, nel quadro delle pianificazioni dei servizi di controllo del territorio straordinario e delle operazioni ad alto impatto».

Il Sindaco di Cagliari: “Ringrazio il Prefetto e le Forze dell’ordine per il supporto e il potenziamento dei controlli dopo gli episodi accaduti, nell’ottica di garantire una maggiore serenità alle cittadine e ai cittadini”.