Piazza del Carmine ancora una volta diventa un ring: rissa tra stranieri e italiani, volano schiaffoni e insulti urlati davanti ai passanti. Un uomo cade a terra e viene soccorso da una donna che grida contro alcuni stranieri.

“Ordinaria amministrazione”, così i residenti definiscono la scena che si è appena consumata in piazza del Carmine ribattezzata del crimine: soltanto sabato scorso si è verificata la maxirissa prima in piazza e poi nella adiacente via Sassari.

Alcuni cittadini hanno allertato le forze dell’ordine per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.