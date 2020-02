Cagliari, nuova razzia di piantine a San Benedetto: stavolta tocca al Parco della Musica

Di



apertura1

Va avanti l’onda di furti “green” in città. Dopo i ciclamini da alcuni vasi di via Cocco Ortu, stavolta è il turno di una signora che strappa piantine in via Sant’Alenixedda. Le foto fanno il giro di Facebook